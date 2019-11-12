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11:48 12 Kasım 2019
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    Cari fazla eylülde 2.5 milyar dolar

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılı Eylül ayı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı.

    Buna göre, cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

    Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

    Hizmetler dengesi

    Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın eylül ayına göre 670 milyon dolar artarak 5 milyar 791 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 619 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 471 milyon dolara yükseldi.

    Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon dolar artarak 1 milyar 20 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi fazlası 4 milyon dolar artarak 108 milyon dolara yükseldi.

    Etiketler:
    Dolar, Ekonomi, Cari açık, cari denge, Merkez Bankası, Türkiye
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