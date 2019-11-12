Elektronik hacizde ikinci perde: 1.5 milyondan fazla kişinin hesabına e-haciz kondu

Devlete borcunu ödeyemeyen yurttaşların banka hesabına e-haciz konması uygulamasında ikinci dalganın başladığı belirtildi. 1.5 milyondan fazla kişiyi kapsayan e-haciz sonrası, vatandaşların hem paralarını çekmek hem de borç ödemek için bankalara akın ettiği bildirildi.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, ekim ayı başında gündeme gelen ve 3.3 milyon kişiye gönderilen e-hacizlerde ikinci dalga dün başlatıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, mahkeme harç borcu, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu, sigara cezası, köprü kaçak geçiş dahil hemen hemen tüm borç ve cezalar için e-haciz yapıldı.

'Hesapta bakiye olsun ya da olmasın e-haciz gönderiliyor'

Bu sefer 1.5 milyondan fazla kişiyi kapsayan e-haciz sonrası, vatandaşlar hem paralarını çekmek hem de borç ödemek için bankalara akın etti.

Ekim ayında yapılan e-hacizlere göre yapılan bu son işlemlerin kapsamı da genişletildi.

Şu an çalışsın veya çalışmasın, hesapta bakiye olsun ya da olmasın e-haciz gönderiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte, KYK borcu olup henüz çalışmayanların da hesaplarına e-haciz işlemi yapıldı.