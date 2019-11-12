İTÜ’de Pazarlama ve Finans Zirvesi gerçekleşecek 

Öğrencileri pazarlama, finans, yönetim gibi konularda bilinçlendirmeyi amaçlayan Pazarlama ve Finans Zirvesi bu sene 24-27 Kasım tarihlerinde İTÜ Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek. Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlik ‘#İlhamBurada, Sen Neredesin?’ temasıyla düzenlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü, üniversite öğrencilerini pazarlama, finans, yatırım, girişimcilik, yönetim, reklamcılık ve satış gibi alanlarda bilinçlendirmeyi hedefleyen Pazarlama ve Finans Zirvesi’ni 24-27 Kasım tarihlerinde İTÜ Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenliyor. Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, bu sene ‘#İlhamBurada, Sen Neredesin?’ temasıyla gerçekleşecek.

#İlhamBurada, Sen Neredesin?

8. Pazarlama ve Finans Zirvesi 24 - 27 Kasım tarihlerinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde. Daha detaylı bilgi için https://t.co/BaxlhKzflY pic.twitter.com/6uRALLUnYb — Pazarlama ve Finans (@PazarlamaFinans) November 9, 2019

Zirvenin hedefi şirketlerle işbirliği yaparak öğrencilere ulaşmak

Hedefi şirketlerle işbirlikleri yaparak öğrencilere farklı kanallarla ulaşmak olan zirvede, Yandex Türkiye Satış Başkanı Doğan Balamir Nazlıca, Vodafone Türkiye CFO’su Özgür Tokgöz Altun, Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, Coca Cola Company Türkiye Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, Samsung CMO’su Ömer Barış Gökpınar, girişimci Serhat Gürcü ve alanında uzman birçok kişi konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularının cevaplanacağı etkinlikte öğrenciler için workshoplar düzenlenecek. Etkinlikte aynı zamanda çeşitli çekilişler de yapılacak. Zirve hakkında ayrıntılı bilgilere pazarlamafinans.com adresinden ulaşılabilir.