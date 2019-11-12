Ukrayna: Rusya’ya yaptırımların kalkma olasılığına hazırız

Ukrayna medyasına konuşan Avrupa ve Atlantik entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Kuleba, AB’nin 5 yıl aradan sonra Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırma olasılığını değerlendirdi.

AB’nin, yaptırım kararı aldığının ertesi günü bu yaptırımları kaldırmaya niyetini sergilediğini hatırlatarak, “Tüm bu 5 yıl boyunca birileri bu yaptırımları bir şekilde etkilemeye çalıştı. Bu normal olan ve artık alıştığımız bir gerçek” ifadelerini kullandı.

Birçok Avrupa ülkesinin Rusya’ya yaptırım mekanizmasını yıkmak istediğini itiraf eden Ukraynalı yetkili, AB’nin Rusya’ya sektörel yaptırımları kaldırabileceğini söyledi.

Yaptırımın göreceli kavram olduğunu hatırlatan Kuleba, Rusya’ya baskılar devam etse de “vücudun kendisi artık yavaş yavaş felç olmaya” yüz tuttuğunu belirterek, “Biz neredeyse yaptırımların ilk gününden başlayarak 5 yıldır bu yaptırımların kalkacağı ihtimaline hazırız” dedi.

Her türlü senaryoya hazır olduklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı, “Ama diplomasinin görevi, Minsk anlaşmasıyla ilgili sonuç elde edilmeden bunun olmasına izin vermemek. İkincisi, eğer yine de bu gerçekleşirse, yaptırımları kaldırma kararına karşılık bu kararı alacak ülkelerden şekli ne olursa olsun maksimum tazminat almak” diye ekledi.