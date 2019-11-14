Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolar/TL'de son rakamlar

Piyasaların merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme gerçekleştirildi. Dün piyasaların kapanış dakikalarında 5.73'lere gerileyen dolar/TL, bu sabaha 5.76-5.77 bandında başladı.

Dünya'nın aktardığına göre, İstanbul serbest piyasada dolar 5.7650 liradan, euro 6.3460 liradan güne başladı.

Dün piyasaların kapanışının ardından 5.73'lere kadar çekilen dolar/TL kuru, gece yarısı Erdoğan-Trump basın açıklamasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi ve 5.78'e kadar dayandı.

Döviz kurları, bu sabah saatlerinde ise dünkü piyasa kapanışındaki seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL 5.7610'dan, euro/TL ise 6.3415'ten el değiştiriyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.7530 lira, euro'nun satış fiyatı ise 6.3370 lira olmuştu.