Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolar/TL'de son rakamlar

Dünya'nın aktardığına göre, İstanbul serbest piyasada dolar 5.7650 liradan, euro 6.3460 liradan güne başladı.
Dün piyasaların kapanışının ardından 5.73'lere kadar çekilen dolar/TL kuru, gece yarısı Erdoğan-Trump basın açıklamasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi ve 5.78'e kadar dayandı.
Döviz kurları, bu sabah saatlerinde ise dünkü piyasa kapanışındaki seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL 5.7610'dan, euro/TL ise 6.3415'ten el değiştiriyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.7530 lira, euro'nun satış fiyatı ise 6.3370 lira olmuştu.
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