Borsa İstanbul'da akşam seansı başlıyor

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP'ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız" dedi.

Borsa İstanbul Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 'Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2019' konferansında yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'un gurur duydukları milli bir değer ve güçlü bir marka olduğunu söyledi.

2019 yılının borsa için oldukça verimli geçtiğini belirten Atilla, şunları söyledi:

"Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) verilen hedefler doğrultusunda bir yandan finansal piyasalarımıza pek çok yeni ürün kazandırırken, öte yandan likiditeyi artırarak derinlik sağlamaya muvaffak olduk. Geçtiğimiz yıl açtığımız FX Swap piyasası, günlük 2 milyar doları aşan hacme ulaştı. Merkez Bankamızın zorunlu karşılık düzenlemesinin ardından konsolide ettiğimiz repo pazarında bugün artık 70 milyar lira üstünde işlem geçiyor. Vadeli İşlem Opsiyon Piyasamızda (VİOP) yükselen hacimle birlikte yeni pay ve faiz vadeli sözleşmeler, vade ve kullanım fiyatı yatırımcı tarafından belirlenen esnek kontratlar yaratıldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP'ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız."

'Sermaye piyasasını derinleştireceğiz'

Atilla, organize piyasa ürünleri alanındaki girişimlere ek olarak finansal mimari ve bankacılık sektörüne yönelik inisiyatifler de aldıklarını anlattı.

Repo pazarının sağladığı sağlam zemin üzerine Türk Lirası Referans Faiz Oranı TLREF'i inşa ettiklerini belirten Atilla, şöyle devam etti:

"Dünya LIBOR sonrası döneme hazırlanırken, biz de bu dönüşüme ortak olduk ve ülkemizin risksiz değişken faiz altyapısına kavuşması ve finansal sistemde milli paramızın ağırlığının artırılması için önemli adımlar attık. Kısa süre içinde bankalarımızın faiz riskini çok daha etkin yönetmelerine imkan sağlayacak yeni faiz takası ürününün bilgisini paylaşacağız."