İflas eden Thomas Cook’un Rusya ayağı Intourist’in yeni sahibi Anex Tour oldu

Thomas Cook’un iflası sonrası gözlerin çevrildiği, şirketin Rusya ayağı Intourist, sonunda sahibini buldu.

TurizmGüncel’e açıklama yapan Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Intourist’i satın aldıklarını belirtti. Koçkar, satın almaya ilişkin detayları ise daha sonra paylaşacaklarını belirtti.

Yeni satın almayla birlikte Anex Tour, Rusya’daki pazar payını daha da artıracak. Anex Grubu'nun Rusya pazarındaki toplam outgoing paksı 5 milyona ulaşacak.

Daha önce Forbes, Koçkar ve Rus işadamı Roman Batalov’un ortaklaşa Intourist’in yüzde 100 hissesini satın alma konusunda görüşmeler yaptığını aktarmıştı.

Ayrıca Intourist’i satın almak için Çinli devlet turizm şirketlerinden Fosun ve Almanya merkezli Rewe Group’un da devrede olduğu yazılmıştı.