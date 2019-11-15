Kayıt
15:49 15 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Merkez Bankası

    Merkez Bankası'nın enflasyon ve dolar beklentisi geriledi

    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    Merkez Bankası'nın kasım ayı beklenti anketine göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18'e; 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 10.46'ya geriledi. 2019 yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.05 TL iken, bu anket döneminde 5.91 TL'ye düştü.

    Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.69 iken, bu anket döneminde yüzde 12.18'e geriledi.

    Merkez Bankası 'Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.18 iken, bu anket döneminde yüzde 10.46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.76 ve yüzde 9.16 olarak gerçekleşti.

    Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

    • 2019 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.13 iken, bu anket döneminde yüzde 0.82 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.93 ve yüzde 0.72 olmuştur. 2020 yılı Ocak ayı beklentisi ise yüzde 1.26 olarak gerçekleşmiştir.
    • 2019 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,7 olasılıkla yüzde 9.00-9.99 aralığında, yüzde 28.7 olasılıkla yüzde 10.00-10.99 aralığında, yüzde 15.1 olasılıkla ise yüzde 11.00-11.99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
    • Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
      © REUTERS / Umit Bektas
      TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 8.55'e geriledi
      Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 26.8'inin beklentilerinin yüzde 9.00-9.99 aralığında, yüzde 32.1'inin beklentilerinin yüzde 10.00-10.99 aralığında, yüzde 19.6'sının beklentilerinin ise yüzde 11.00-11.99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
    • 2019 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13.2 olasılıkla yüzde 7.00-7.99 aralığında, yüzde 22.6 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 31.3 olasılıkla yüzde 9.00-9.99 aralığında, yüzde 15.2 olasılıkla ise yüzde 10.00-10.99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
    • Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20.0'sinin beklentilerinin yüzde 8.00-8.99 aralığında, yüzde 36.0'sının beklentilerinin yüzde 9.00-9.99 aralığında, yüzde 22.0'sinin beklentilerinin ise yüzde 10.00-10.99 aralığında aralığında olduğu gözlenmektedir.

    Faiz beklentileri

    • BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.88 iken, bu anket döneminde yüzde 13.56'ya gerilemiştir.
    • TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,86 ve yüzde 13,83 olarak gerçekleşmiştir.
    • 2019 yılı Kasım ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 12.03, 11.72, 11.42, 11.08, 10.46 ve 9.67 olarak gerçekleşmiştir.
    • Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.02 iken, bu anket döneminde yüzde 11.71'e gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13.78 ve yüzde 11.71 olarak gerçekleşmiştir.
    • TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14.00, 12.62, 11.96, 11.22 ve 10.01 olarak gerçekleşmiştir.

    Döviz kuru beklentileri

    • 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.05 TL iken, bu anket döneminde 5.91 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.41 TL ve 6.32 TL olarak gerçekleşmiştir.

    Cari işlemler dengesi beklentileri

    • 2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde -0.9 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 0.6 milyar ABD Doları olmuştur.
    • 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -12.8 milyar ABD Doları ve -13.3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
    GSYH büyüme beklentisi
    • GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.09 iken, bu anket döneminde yüzde 0.3 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.0 ve yüzde 3.1 olarak gerçekleşmiştir.
    Etiketler:
    Büyüme beklentisi, Cari açık, Dolar, Döviz, Ekonomi, Türkiye, Merkez Bankası
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2019 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nda jürinin takdirine layık görülen ABD'li yarışmacı Thomas D. Mangelsen'in çalışması.
    Gülümsememek elde değil: Yılın en komik vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet