3 günlük ziyaret kapsamında İngiltere'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 500 milyon dolarlık tahvil ihracı için Londra'da yatırımcılarla görüştü. İmamoğlu, "İstanbul'un ihtiyaçları var ama aynı zamanda kaynakları da var. O kaynaklarıyla ürettiği bazı projelerin de borcunu ödeyecek kapasitesi var" dedi.

3 günlük ziyaret kapsamında İngiltere'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Bloomberg International'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul'un finans ve ticaret merkezi olmaktan başka şansı olmadığını, yatırım ajansları, istatistik ofisleri, yaratıcılık merkezleri kurarak da bu süreci hazırlayacaklarını belirtti.

Londra'da finans kuruluşlarıyla yapacağı görüşmeler öncesi Bloomberg'e konuşan İmamoğlu yatırımcılara İstanbul'un potansiyelini anlatacağını belirtti. İmamoğlu "İstanbul'un cazibe merkezi olduğunu, tüm Türkiye'nin yüzde 55'e yakın ekonomisinin İstanbul'da döndüğünü, bütün bunları yöneten mekanizmanın İBB olduğunu, İstanbul gibi dinamik bir kentin dünyada bile çok az olduğunu anlatacağım" dedi.

Kuvvetli finansman kaynaklarına ihtiyaçları olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Eminim ki diyalogun karşılık bulduğu bir toplantı olacak. İstanbul potansiyeli olduğu kadar yeteneği de yüksek bir kent. Birbirimizi ikna etmekte sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

'İstanbul'un büyük potansiyeli var'

İstanbul'un büyük bir potansiyeli olduğunu belirten İmamoğlu "Tüm İstanbul'un kaynağını İstanbul ile paylaşan, şeffaf, denetlenebilir ve katılımcı bir demokratik anlayışı var eden bir belediye başkanı var, bence finans dünyasının görmesi gereken unsur bu" şeklinde yorum yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 milyon dolarlık tahvil ihracına hazırlandığını anlatan İmamoğlu borcunu ödeyecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. İmamoğlu konuya ilişkin olarak "Şu an netleşmiş bir süreç yok, bu bir hazırlık, daha satışa dönük işlemlerin ve ortamın oluştuğu bir süreç değil. Ama bunu finans kuruluşlarıyla konuşuyoruz. İstanbul'un konsolide yıllık bütçesi yaklaşık 9 milyar dolar civarında. İstanbul'un devam eden sadece metro projeleri 2 milyar dolar civarında. İstanbul'un ihtiyaçları var ama aynı zamanda kaynakları da var. O kaynaklarıyla ürettiği bazı projelerin de borcunu ödeyecek kapasitesi var...Başta ulaşım olmak üzere, metro olmak üzere, bir takım enerji projeleri olmak üzere her birisi kendini finanse etme kapasitesine sahip projeler. Onun için bahsettiğiniz rakamlar İstanbul finansmanı için küçük rakamlar" yorumunu yaptı.

İstanbul'un Türkiye'nin finans merkezi olduğunu belirten İmamoğlu "İstanbul Yatırım Ajansı'nı, İstanbul İstatistik Ofisi'ni, Küresel Kent Akademisi'ni kuruyoruz, yaratıcılık merkezleri kuruyoruz, start-up'lara imkan tanıyan alanlar oluşturuyoruz. Bunların oluşmasında en önemli motivasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir." dedi.