Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor

Kyodonews'in haberine göre, araçlar, fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali nedeniyle geri çağırılıyor.

Nissan recalls nearly 450,000 vehicles in the US National News https://t.co/0oRgldUOVd pic.twitter.com/8GDiFyukXj — National News (@NationalHaber) November 16, 2019

​Geri çağırma işlemi, 2015-2018 Murano ve 2016-2018 Maxima sedan modeli 450 bin aracı kapsıyor.

Şirket bu yıl eylül ayında ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail'de, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle 1,2 milyon aracı geri çağırmıştı.