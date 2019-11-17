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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun Ekonomi Değerlendirme Toplantıları başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

    Kılıçdaroğlu: Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Ekonomi
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    Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu'nun 'Ekonomi Değerlendirme Toplantıları' başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün erken emeklilikle ilgili yaptığı 'Seçim kaybetsek de yokum' açıklaması aktarılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

    Kılıçdaroğlu'nun programdaki konuşmasından öne çıkan bazı ifadeler de şöyle: 

    - Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten daha kolaydır. Devlette herkesin görevi belli. Herkesin görevi tanımlanmıştır. Herkes görevini yaptığı sürece dünyanın en kolay işlerinden birisi devleti yönetmektir. Devleti yönetenler ne zaman ki yasadışı iş yapmaya kalkarlarsa devleti yönetmek zorlaşır. İlk yıkılan şey devlette liyakat sistemi olur.

    © DHA /
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    - Şimdi iş dünyası diyor ki, Ankara'ya gidiyoruz, projeleri sunuyoruz ama bürokrasi bunları dikkate almıyor. Liyakate göre gelseydi, sizin projeleri dikkate alırdı. Türkiye'nin yaşadığı en temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir.

    - Türkiye'nin en temel sorunu liyakatsizliktir. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman adalet diye bir kavram kalmaz. Bir büyükelçi olmanız için üniversiteyi bitireceksiniz, yabancı dil bileceksiniz, Dışişleri'nin sınavını geçeceksiniz. Hayatında bu konuda bir cümle etmemiş kişiyi büyükelçi tayin ettik (Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın büyükelçi yapılması).

    - Siyasi iktidar "Ben bunu yargılamak istiyorum" derse, sizin avukatınız bile sizin neden tutuklandığınızı bilemez. Yabancı sermaye neden Türkiye’ye gelsin? Neden ben ve sizler siyasi iktidar tarafından tehdit ediliyorsunuz? Devleti yöneten böyle bir şey olabilir mi? Hukuk can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı kurallar bütünüdür. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye neden gelsin? Hiçbirinizin ve hiçbirimizin Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur. Nokta.

    - Demokrasi benim gibi düşünmeyenler için de geçerli bir kavramdır. Onun da hukuku vardır. Seçimler yapıldı. Savcılığa gittiler, YSK’da 8 hakim imza bastı 'aday olabilir' diye. Seçildi, 1 gün sonra vali, bakanlığa yazı yazdı ‘görevden alın’ diye. Hani demokrasi vardı? Doğru değil. Milletin iradesini gasp edemezsiniz. Aynı şekilde büyükşehir belediye başkanları görevden alındı. Onu da eleştirdik. Neden istifaya zorluyorsun?

    - Merkez Bankası'nın başkanı gibi talimat verirseniz dünyada itibarınız olmaz. Bunlar krizi derinleştiren uygulamalardır. Faiz ödemek için de borç alıyoruz. Her 1 saatte ödediğimiz faiz 2 milyon dolar. Böyle bir ülkenin ekonomik krizden kurtulma şansı var mı? Özelleştirmeler yapıldı 100'ün üzerinde fabrika kapatıldı. İşsizlik arttı. Vergiler nereye harcanıyor? Ödediğiniz vergilere sahip çıkmanız lazım. Devletin şeffaf olması lazım. Kamu ihale yasası 17 yılda 187 kez değişti. Milli bir dış politika yok. Türkiye'yi üretimden kestiler. Nohut, saman ithal ediyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz.

    - Toplu intiharlar başladı. Çöpten yiyecek toplayan kadınlar var. Kimsenin aç kalmadığı güçlü bir sosyal devlete ihtiyaç var.

    - (ABD Başkanı Donald) Trump'ın mektubu benim yüreğimde derin bir sancıdır. O mektuba hiç ses çıkartmıyorlar. İçime ve bu ülkenin tarihine sindiremiyorum.

    Etiketler:
    Egemen Bağış, BİRKONFED, intihar, Donald Trump, ABD, Merkez Bankası, Liyakat, Emeklilik, EYT, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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