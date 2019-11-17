Les Echos: Dedolarizasyon rubleyi güçlendiriyor

Fransız ekonomi gazetesi Les Echos, dolar satışının 2018'de yüzde 17 düşüş gösteren rublenin dengelenmesine imkan verdiğini belirterek, bu yılın başından itibaren rublenin dolar karşısında yüzde 7.5 oranında büyüme kaydettiğini yazdı.
Rus basınına Fransız gazetesinde yayınlanan makaleyi yorumlayan finansal piyasalar uzmanı Dmitriy Golubovskiy de "Fransızlar memnun kalmış olabilirler, çünkü Rus ekonomisindeki dolar payı Fransız hükümetinin lehine düştü" ifadelerini kullandı.
Golubovskiy ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın doların Ulusal Refah Fonu’ndaki payını azaltmayı amaçladığını da hatırlattı.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Koliçev, jeopolitik riskler nedeniyle 2020 yılında Ulusal Refah Fonun’nda doların payının düşürüleceğini açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)