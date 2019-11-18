Konut satışları yüzde 2.5 geriledi, en çok satış Irak vatandaşlarına yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, ekim ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 2.5 geriledi. Aynı dönemde yabancıya konut satışı ise yüzde 31.9 azaldı. Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17.1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 9.8 pay ile Ankara, 9 bin 12 konut satışı ve yüzde 6.3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara konut satışı yüzde 31.9 geriledi

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.9 azalarak 4 bin 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı 2 bin 043 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.

En çok Irak vatandaşları konut aldı

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.

50 bin 411 adet ipotekli konut satış

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525.1 oranında artış göstererek 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut satışı ve yüzde 16.7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54.3 ile Artvin oldu.