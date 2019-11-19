Net UYP açığı eksi 351.6 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylülde eksi 351.6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 8 artışla 247.5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0.2 azalışla 599.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylülde eksi 351.6 milyar dolar oldu.

Net UYP, geçen yıl sonunda 371 milyar dolar açık vermişti.