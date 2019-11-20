CHPli Tekin'den hükümete e-haciz tepkisi: Bütçe açığını geçim derdine düşen vatandaşın sırtından kapamaya çalışıyorsunuz

Vergi borcu ve trafik cezası gibi nedenlerle 5 milyon kişinin hesaplarının bloke edilmesine tepki gösteren CHP'li Gürsel Tekin, hükümeti eleştirdi: "Son 15 yılın zirvesine yükselmiş olan işsiz sayısı, ödenemeyen krediler, konkordatolar, yanan fabrikalar ortadayken, bütçe açığını, geçim derdine düşen vatandaşın sırtından kapamaya çalışıyorsunuz."

Sözcü'nün aktardığı habere göre, vergi borcu ve trafik cezası gibi nedenlerle 5 milyon kişinin banka hesaplarının bloke edilmesi tepki çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yaptığı yazılı açıklamada, iktidara "Vatandaş mağdur, elektronik haciz uygulamasından acilen vazgeçin" çağrısında bulundu.

İşsizliğin 15 yılın zirvesinde olduğunu söyleyen Tekin, "Vatandaş mutfağındaki temel besinini dahi karşılayamazken, devlete borcu olan 5 milyon kişi e-haciz ile karşı karşıya kaldı, milyonlarca vatandaşın banka hesapları bloke edildi. Devlet kendi savurganlıklarını kapatmak için vatandaşına bunu reva görmez. e-hacizler sebebiyle çaresiz kalan esnafa haciz işlemi başlatmak yerine yapılandırma yolu açmalı, kredi borçlarının faizleri silinmelidir. Son 15 yılın zirvesine yükselmiş olan işsiz sayısı, ödenemeyen krediler, konkordatolar, yanan fabrikalar ortadayken, bütçe açığını, geçim derdine düşen vatandaşın sırtından kapamaya çalışıyorsunuz" sözleriyle hükümeti eleştirdi.

'Sürekli vatandaştan özveri bekliyorsunuz ama sıra sizde'

Tekin, Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu borcu, sigara cezası dahil tüm borç ve cezalar için e-haciz yapıldığını belirtti.

Vatandaşın günlük hayatının kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Tekin, "Çünkü vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Gelin, e-haciz sevdanızdan vazgeçin. Devlet kendi savurganlıklarını kapatmak için vatandaşına bunu reva görmez. Siz sürekli vatandaştan özveri bekliyorsunuz, ama özveri yapma sırası sizde. e-hacizler sebebiyle çaresiz kalan esnafa haciz işlemi başlatmak yerine yapılandırma yolu açmalı, kredi borçlarının faizlerini silmelisiniz" dedi.

Tekin, e-haciz konusunda iktidarın vatandaşın haklı sesine kulak vermesi gerektiğini dile getirdi.