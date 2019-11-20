Putin: Yabancı yatırımcılarla minder üstünde değil bir fincan çay eşliğinde görüşmek daha iyi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki bir forumda esprili bir dille yabancı yatırımcılarla dövüş minderi üzerinde değil, bir fincan çay eşliğinde görüşmelerinin daha iyi olacağını söyledi.

PRus VTB Capital yatırım bankasının Rossiya Zovet! (Rusya çağırıyor!) isimli forumunda judoda siyah kuşak sahibi olan bir katılımcı Putin’den dünyaca ünlü emekli Rus güreşçi Aleksandr Karelin’le dövüşmesi için yardım talep etti.

Bunun üzerine Putin, “Hangi kategoridesiniz?” sorusunu yönetti. Katılımcının “Süper ağır” demesi üzerine Rus lider esprili bir dille “Sizle ya masa başında görüşelim, ya çay içelim ya da birbirimizi galibiyetimizden dolayı tebrik edelim” dedi.

‘Karelin hala forma’

Ayrıca 52 yaşındaki Karelin’in judocu değil, serbest güreşçi olduğunu hatırlatan Rus lider, “Bu yüzden Karelin’e karşı belli bir üstünlük elde etmek istiyorsanız, bunu yapmasanız daha iyi olur zira hala çok formda. Siz en son ne zaman idman yaptınız bilmiyorum ama sizle minder üzerinde görüşmesek daha iyi” ifadelerini kullandı.