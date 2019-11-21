IMF: Rusya’daki ekonomik durum yaptırımlara rağmen stabil

Rusya’yı ziyaret eden IMF Misyon Başkanı James Roaf, “Rusya’daki genel ekonomik durum üç ana faktörle karakterize edilebilir. Öncelikle, belirsizliği azaltarak ekonomik faaliyeti destekleyen güçlü makroekonomik istikrarın devam etmesi. Rusya yönetimi, enflasyonu kontrol altında tutuyor, döviz kurunun istikrarını sağlıyor. Yine de hükümetin desteklediği bir dizi ulusal proje ve reforma rağmen Rusya ekonomisindeki kısıtlamalar da devam ediyor. Bir yandan yapısal kısıtlamalar gibi iç kısıtlamalar, diğer yandan da öncelikle yaptırımlar olmak üzere dış kısıtlamalar. Yaptırımlar, geniş kapsamlı derin etkiye sahip, yabancı ve yerli yatırımları önleyen iş belirsizliğine yol açıyor. Yaptırımlar, Rusya’nın uluslararası sisteme entegrasyonunu azaltıyor” diye açıkladı.

Roaf, Rus ekonomisi için orta vadeli görünümün ‘ihtiyatlı’ seviyede kaldığını, önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüzde 2 veya altında bir ekonomik büyümeyi tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

Enflasyonun önümüzdeki yıl boyunca hedefin altında kalacağı beklentisi bağlamında Rusya Merkez Bankası’na faiz indirimlerini sürdürmeyi öneren IMF yetkilisi, Rusya hükümetine de “ekonomik büyümeye elverişli ek bütçe tedbirlerini almayı” teklif etti.