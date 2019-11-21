Vergi rekortmenleri listesine 'finans sektörü' damga vurdu

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, finans sektöründen 27 şirket yer alırken, söz konusu firmalara toplamda 21 milyar 422 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi.

Bloomberg'den Murat Birinci ve Cihan Ünal'ın haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda tahakkuk ettirilen şirketler içinde bankacılık, sigortacılık ve emeklilik faaliyetlerinde bulunan özel ve kamu firmaları yer aldı.

Merkez Bankasına tahakkuk ettirilen vergi 10 milyar lirayı aştı

Rekortmenler listesinin ilk üç sırası 2017'de olduğu gibi 2018'de de değişmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) listenin ilk sırasında yer alırken, Merkez Bankasını sırasıyla Ziraat Bankası ve Garanti Bankası izledi.

Merkez Bankasına tahakkuk ettirilen vergi 10 milyar 611 milyon lira oldu. TCMB'yi, 2 milyar 440 milyon lira ile Ziraat Bankası ve 1 milyar 585 milyon lira ile Garanti Bankası izledi.

Listeye 5 yeni şirket girdi

Rekortmenler listesine bu dönemde 5 yeni şirket dahil olurken, 8 firma ise liste dışı kaldı. Listeye Yapı Kredi Finansal Kiralama 56, Ziraat Katılım 59, Borsa İstanbul 68, Vakıf Katılım 71 ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 83'üncü sıradan giriş yaptı.

Halkbank, 2017'de listenin 8'inci sırasında yer alırken, 2018 listesinde kendisine yer bulamadı. Aynı dönemde 22'nci sıradaki DenizBank, 66'ncı sıradaki Albaraka Türk, 75'inci sıradaki Mapfre Sigorta, 79'uncu sıradaki Citibank, 82'nci sıradaki Anadolubank, 85'inci sıradaki Odea Bank ve 89'uncu sıradaki Aktif Yatırım Bankası liste dışı kaldı.

Akbank 17 sıra geriledi

Rekortmen ilk üç sıra dışında sadece QNB Finansbank 13'üncü sıradaki yerini korudu. 2017'de 4'üncü sırada yer alan Akbank, 17 sıra düşerek 21'inci sıraya geriledi. Aynı dönemde VakıfBank bir basamak gerileyerek 8'inci sıraya indi. Yapı Kredi, ING, TEB, TSKB'nin yanı sıra Allianz Sigorta, Sompo Japan Sigorta ve Ziraat Sigorta listede düşüş yaşayan diğer firmalar oldu.

Türkiye Finans ise 26 sıra yükseldi.