‘Rusya’da bu yılki buğday üretimi 75 milyon ton olacak’

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, bu yılki brüt tahıl üretiminin 120 milyon ton olacağını, bunun 75 milyon tonunun buğdaya tekabül ettiğini belirtti.

Gordeyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede, “Tüm türden tahılın brüt üretimi yaklaşık 120 milyon ton olarak gerçekleşecek. Bu, geçen yıla göre yüzde 6 artış demek” dedi.

“Bunun içinde 75 milyon ton buğdaya tekabül ediyor” diyen Başbakan Yardımcısı, “Bu durum, ihracat potansiyelimizi iyileştirme ve buğday ihracatı alanında dünya liderleri arasında yer alma fırsatını veriyor” diye ekledi.

Neredeyse tüm diğer tarım ürünlerinde çok iyi hasat olduğunu dile getiren Gordeyev, “Birkaç pozisyonu kaydetmek isterim. Şeker pancarı üretimi 53 milyon ton olarak gerçekleşti, söz konusu olan yüzde 25’lik artış, yani ülke tarihinin rekoru” ifadelerini kullandı.

Et ve süt üretiminin yüzde 2 oranında arttığını belirten Gordeyev, “İhracatın 24 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Gordeyev, 2019’da tarım üreticilerine sağlanan devlet yardımının yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu da sözlerine ekledi.