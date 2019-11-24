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13:51 24 Kasım 2019
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    Antalya, tarihinde ilk kez 15 milyon turisti gördü: Rus turistler ilk sırada

    © AA /
    Ekonomi
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    Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 11 ayda 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladı. Turistlerin ülkelerine göre dağılımında Rusya ilk sırada yer aldı.

    193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği Antalya, yabancı turist sayısında bu yıl üst üste rekor kırdı. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. 

    Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre ise kente 11 ayda gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 567 bin olarak gerçekleşti.

    © AA /
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    Turizmin başkenti olarak nitelendirilen kentte, Antalya Havalimanı'na 20 Kasım itibarıyla 14 milyon 612 bin 1, Gazipaşa Havalimanı'na ise 300 bin 924 turist indi. İki havalimanına inen toplam turist sayısı 14 milyon 912 bin 925 oldu. 

    Dış hatlardan İstanbul'a giriş yapan ve aktarmalı iç hatlar seferiyle Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı ise 600 bini geçti. 

    Konyaaltı, Alanya, Kemer, Kaş, Finike gibi ilçelerdeki kruvaziyer limanlarından ise kente yaklaşık 55 bin turist giriş yaptı. Dünyada en fazla turistin konakladığı kentler arasında yer alan Antalya'ya, deniz ve hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 567 bin olarak gerçekleşti. 

    Rus turistte yüzde 16'lık artış

    Turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı.

    1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde Rusya'dan Antalya'ya 5 milyon 414 bin turist geldi. Geçen yıla göre ise Rus turist sayısında yüzde 16'lık artış yaşandı. 

    Rus turist
    © Fotoğraf : DHA
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    Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 2 milyon 508 bin ile ikinci sırada yer aldı.

    Almanya pazarında da geçen yıla göre yüzde 16'lık büyüme gerçekleşti. 

    En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında Ukrayna 799 bin turist ile üçüncü, İngiltere de 686 bin turistle dördüncü oldu. Antalya'ya Polonya'dan 535 bin, Hollanda'dan 424 bin, Romanya'dan ise 249 bin turist geldi. Bu pazarlarda da geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandı. 

    Etiketler:
    Ukrayna, Hollanda, Polonya, İngiltere, Almanya, Rusya, Türkiye, Antalya
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