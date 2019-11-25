Dolar yeni haftaya 5.70'in üzerinde başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5.7080'dan satılıyor. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.1 altında 5.7080'den alıcı buluyor.
Dünya'nın aktardığına göre, euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6.2980, sterlin/TL yatay bir seyirle 7.3370'ten satılıyor.
Geçen hafta 5.6825-5.7529 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 5.7106 seviyesinden tamamladı.
Euro/dolar paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.10 seviyesine yakın işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0.02 azalışla 98.2 seviyesinde bulunuyor.
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