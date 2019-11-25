Taksi ciroları 3 ayda yüzde 25 arttı

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulması ve korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetimlerin artırılması sonucunda taksi gelirlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçtiğimiz aylarda taksi ücretlerinde yapılan zamdan sonra korsan taşımacılığa yönelik uygulamaların da taksici esnafının gelirlerini artırdığını ifade etti.

'Yolcu memnuniyetinin yükseliş trendine girdiğini gördük'

NTV'nin aktardığı habere göre Aksu, "Haklı mücadelenin bağımsız yargı tarafından tescil edilmesi, sektördeki belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bunun olumlu etkisini tüm sektörde görmeye başladık. Bunun yanı sıra özellikle bazı mahallelerde karşılaştığımız korsan taşımacılık uygulamalarına karşı da harekete geçildi. Bu yöndeki denetimlerin de son dönemde arttığını görüyoruz" dedi.

Uygulamaların İstanbul’da işini hakkıyla yapan taksici esnafının yüzünü güldürdüğünü söyleyen Aksu, "Yaptığımız araştırmalarda son birkaç aydır yolcu memnuniyetinin de yükseliş trendine girdiğini gördük. Yapılan fiyat düzeltmesinin hemen ardından yolcuların taksi kullanımında bir miktar azalma görmüştük. Şimdi ise eski seviyelerin üzerine çıktık. Tabii bu taksici esnafımızın gelirlerini de artırdı. 3 ay öncesiyle karşılaştırdığımızda taksilerin günlük hasılatı yüzde 25 artmış durumda" diye konuştu.

'İBB'ye kayıtlı 44 bin şoför SGK'lı'

Aksu, SGK’sız çalışan şoförün de kalmadığını vurgulayarak, "Her şeyi kanuna ve yönetmeliklere uygun yapıyoruz. İBB’ye kayıtlı 44 bin şoförümüzün tamamına yakını uzun uğraşlarımız sonrası SGK’lı hale geldi. Belediyemizden izin almayan, kart almayan şoför çalışamaz, çalışamıyor. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ayrıca destekleri için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.