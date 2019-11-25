Hindistan'da iPhone XR üretimine başlandı

ABD'li teknoloji firması Apple devam eden Çin-ABD ticaret savaşlarının ortasında iPhone XR üretimini Çin'den Hindistan'a taşımaya karar vermesinin ardından ilk cihazların üretiminin gerçekleştiği duyurduldu.

Ülkede ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını açıklayan Prasad, elinde tuttuğu iPhone'un üzerinde yazan, 'Hindistan'da üretilmiştir' yazısını okudu ve "Bugün güzel bir gün" dedi.

Bakan ayrıca, dünyanın en büyük üreticisi ve iPhone için Apple'ın şarj cihazı tedarikçisi olan Salcomp firmasının, Nokia'nın yaklaşık 10 yıl önce kapanan, Chennai yakınlarındaki fabrikasını devralmak üzere anlaşmaya vardığını söyledi.

Prasad, "Nokia'dan kalan ve yaklaşık 10 yıldır kapalı duran fabrika 2020'de yeniden faaliyete geçecek. Bu, neredeyse 10 bin kişiye doğrudan, 50 bin kişiye dolaylı iş imkanı yaratabilir" diye konuştu.

Prasad ayrıca, Hindistan'ın toplam mobil ekipman ihracatının 2019-2020'de 1.6 milyar doları geçmesinin beklendiğini vurguladı.