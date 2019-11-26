Aile bütçesinin yükü 1 yılda 522 TL arttı

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, kasım ayında açlık sınırı 2 bin 58 TL'den 2 bin 102 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 TL'den 6 bin 849.62 TL'ye çıktı. Gıdanın yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre 522 TL oldu.

Türk-İş'in kasım ayı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 102.83 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 849.62 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 577.94 TL olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı ayına göre 4 kişilik bir ailenin mutfak harcamasındaki artış tutarı 160 TL. Gıdanın yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre 522 TL oldu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Türk-İş'in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişim Kasım 2019'da şöyle: