Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'dan yuvarlak masa toplantısı

Rusya Bilimler Akademisi’nde yarın ‘Rusya-Türkiye-Azerbaycan: Yeni Bölgesel Ulaştırma ve Enerji Merkezi Oluşumu’ konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Toplantıda uzmanların işbirliğinin geliştirilmesi ve önemli sorunların çözümü konusunda fikir paylaşımı yapması bekleniyor.

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yarın ‘Rusya-Türkiye-Azerbaycan: Yeni Bölgesel Ulaştırma ve Enerji Merkezi Oluşumu’ konulu uluslararası yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya uzman, diplomat, akademik, iş ve basın çevrelerinden temsilciler katılacak.

‘Rusya-Türkiye-Azerbaycan’ uluslararası toplumsal platformun kurulması, üç ülke arasındaki siyasi diyaloğun bir sonucu oldu. Bu diyalog ekonomi alanında işbirliği, ulaşım ve enerji projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra Ortadoğu, Kafkasya, Hazar Denizi-Karadeniz bölgesinde olanlar doğrultusunda bölgesel güvenliğin sağlanması için yeni imkanlar oluşturdu.

Yuvarlak masa toplantısı, daha önce Ankara ve Bakü’de gerçekleştirilip üç ülkede de çok olumlu değerlendirilen üçlü uzman toplantılarının bir devamı niteliğinde.

Toplantıda Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’dan uzmanların üçlü işbirliğinin geliştirilmesi yönünde görüşlerini paylaşması ve önemli sorunların çözümü için tavsiyelerini sunması bekleniyor.

Toplantının organizatörleri ise Çağdaş Araştırmalar Merkezi (Rusya), Rusya Araştırmaları Merkezi (RUSEN, Türkiye), Baku Network Uzman Konseyi (Azerbaycan).

Etkinlik, Devlet Başkanlığı Ödenek Fonu desteğiyle ‘Rusya-Türkiye-Azerbaycan: Yeni Bölgesel Ulaştırma ve Enerji Merkezi Oluşumu’ proje kapsamında gerçekleştiriliyor.