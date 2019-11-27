Dolar güne yükselişle başladı

Türkiye'nin S-400 füzelerini denemeye başlaması ve sonrasında ABD'den gelen açıklamalarla yeniden yükselişe geçen dolar/TL kuru, bugüne 5.77 liradan başladı.

Hafta başında Rus hava savunma sistemi S-400'ler için test yapıldığı haberiyle 5.70'ten 5.75'e yükselen dolar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarıyla yükselişini sürdürdü.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının kaygı verici olduğunu söyleyen Pompeo'nun açıklamalarının ardından akşam saatlerinde 5.77'ye yükselen dolar kuru yeni güne de 5.77 civarında başladı.