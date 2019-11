Ulaştırma Bakanlığı'ndan uçuşlarını durduran Atlasglobal hakkında açıklama

Havayolumuz tarafından alınan karar ile 26 Kasım 2019 itibarıyla 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.

✈️

As of the 26th of November 2019, we have temporarily suspended all our flights until 21th of December 2019. pic.twitter.com/o3xLXS2m5m