Mardin’de kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriği kesildi

Dicle Elektrik, Mardin’de kayıtlı 5800 tarımsal sulama abonesinden 1453’ünün elektriğini kestiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mardin'deki 5800 çiftçinin toplam 1 milyar 280 milyon lira elektrik borcu bulunduğu belirtildi.

Dicle EDAŞ bölgesindeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan birçok tarımsal sulama abonesinin kullandığı elektriğin bedelini ödemediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘Müşterilerin yüzde 91'i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor’

"Çiftçi, ürün desteği gibi desteklerin yanında yüzde 55 elektrik desteği alıyor. Bir diğer ifadeyle 10 bin lira elektrik kullanan Mardinli çiftçi, 4 bin 500 lira ödüyor ama çiftçi kayıt dışı kaldığında tüm bu destekleri alamadığı gibi kaçak elektrik ve ödemediği vergilerle ülke ekonomisine de zarar veriyor. Mardin'de yaşanan durum şirketimiz için sürdürülebilir değildir. Müşterilerin yüzde 91'i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor. Üstelik borç miktarı 1.3 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu sebeple kayıtlı 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden 1453'ünün elektriği kesildi."

Öte yandan açıklamada, söz konusu uygulamanın Mardin dışındaki illerde de başlatıldığı ifade edildi.