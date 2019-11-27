Uysal: Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemde

İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Uysal, cari dengedeki iyileşmeye dikkat çekti ve Türkiye ekonomisinin yıl sonunda cari fazla vereceğini ifade etti.
Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Uysal, Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ettiğini söyledi.
'Yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız'
Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor.
- Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Bu yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız. Dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemde devamı fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor.
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İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzeltmenin 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim.
'İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz'
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Cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisi söz konusu. İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz.
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İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz. Enerji ithalatımızın bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.
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İhracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirtmeliyim.
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Turizm sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, yabancı ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Turizmde de pazar çeşitliliğinin artıyor olması belli bölgelere yöneliş şokların olumsuz etkilerini yumuşatıyor.
'Proje bazlı teşvik sistemi önemli bir yapısal adım'
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Reel sektörümüz güçlü bir ihracat performansıyla ekonomideki dengelenmeye önemli katkı sunuyor. Bu süreçte firmalarımız yeni pazarlarda önemli başarı elde ettiler.
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Zorunlu karşılıkların bir makro ihtiyati araç olarak kullanıldığı bir politika çerçevesini benimsemekteyiz. Teşvik sisteminden elde edilen kazanımların orta vadede getirisi yüksek olacaktır. Proje bazlı teşvik sistemi önemli bir yapısal adım.
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Önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceğiz.
'Gidilecek daha çok yol olduğunun farkındayız'
- Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir.
- Savunma, tekstil, makine-teçhizat, fabrikasyon metal, ilaç, kimya ve enerji gibi sektörlerde son yıllarda üretimin yerli içeriğinde önemli artışlar var ama bu alanda gidilecek daha çok yol olduğunun farkındayız.
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