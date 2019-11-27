Uysal: Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemde

İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Uysal, cari dengedeki iyileşmeye dikkat çekti ve Türkiye ekonomisinin yıl sonunda cari fazla vereceğini ifade etti.

Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Uysal, Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ettiğini söyledi.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzeltmenin 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim.

Cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisi söz konusu. İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz.

İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz. Enerji ithalatımızın bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.

İhracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirtmeliyim.