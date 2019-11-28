Rus milletvekili, Kiev’in gaz transiti şartını yorumladı

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, anlaşmanın uzun vadeli olması ve Avrupa kurallarına göre imzalanması koşuluyla yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduklarını belirtmişti.

RT’ye konuşan Ananskih, “Durum çok basit ve kimseye şantaj yapmaya gerek yok. Gazprom, Ukrayna için muafiyet şartlarını daha önce açıkladı. Kabul etmek ya da etmemek Ukrayna’nın kararı” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ticari şartlara göre imzalanması konusunda Gonçaruk’la hemfikir olduğunu belirten Ananskih, kastedilenin her iki taraf için de optimal şartlar olduğu ve Gazprom’un zaten yıllardır bunu vurguladığını kaydetti.

Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden teslim edilmesi ve nakledilmesi ile ilgili mevcut sözleşmeler yıl sonunda sona eriyor.

Moskova, Kiev ve Avrupa Komisyonu, yeni bir anlaşma yapılması olasılığının değerlendirildiği üçlü toplantılar halinde görüşmelere devam ediyor.