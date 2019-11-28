Politis: Kıbrıs makamları Rus milyarder Deripaska’yı vatandaşlıktan çıkarıyor

Politis’te yer alan habere göre, 26 ismin bulunduğu listede Oleg Deripaska’yla birlikte oğlu ve kızı, eski Eurofinance Mosnarbank yönetim kurulu üyeleri Vladimir Stolyarenko ve Alerksandr Bonderenko ve aileleri yer aldı.

Temmuz ayında Moskova Garnizon Askeri Mahkemesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) albayı Kirill Çerkalin davasıyla ilgileri olduğu gerekçesiyle Stolyarenko ve Bonderenko haklarında giyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kasım ayı başlarında, Kıbrıs Hükümeti’nin yatırımcılara verdiği, ancak dokuz Rus vatandaşının yasa dışı yollarla aldıkları 'altın' pasaportlara el konulması kararı aldı.

Cyprus Times’e göre, Kamboçya, Çin, Kenya, İran ve Malezya vatandaşları da bu ülkede aldıkları altın pasaportlarını kaybedecek ve iptal edilen pasaport sayısı artacak.

Kıbrıs’ta yatırım karşılığında pasaport alma programı 2013’te uygulamaya konuldu. O zamandan bu yana yaklaşık iki bin yatırımcı vatandaşlık hakkı elde etti.