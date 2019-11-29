Dolar, haftanın son gününde 5.76 seviyesinden işlem görüyor

Dün 5.7833'ü görmesinin ardından bu seviyeden düşüşe geçen dolar/TL, 5.7545'e kadar gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0.35 değer kaybıyla 5.7606'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından dünkü kapanışın hemen üzerinde 5.7610'dan alıcı buluyor. Euro/TL önceki kapanışın hemen altında 6.3460'tan, sterlin/TL yüzde 0.1 artışla 7.4445'ten satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5.7350'nin destek, 5.7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.