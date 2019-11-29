Dış ticaret açığı yüzde 263 arttı

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 263.6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi. İhracat yüzde 0.1 azalarak 15.6 milyar dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17.4 milyar dolar gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0.1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 263.6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında yüzde 96.9 iken, 2019 Ekim ayında yüzde 89.6'ya geriledi.

İhracat azaldı, ithalat arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.5 azaldı, ithalat yüzde 3.6 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2019 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmedi, ithalat yüzde 9.5 arttı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ekim ayında 1 milyar 385 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 950 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 941 milyon dolar ile İtalya ve 874 milyon dolar ile Irak takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ekim ayında 1 milyar 787 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 726 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya ve 976 milyon dolar ile ABD izledi.