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13:56 29 Kasım 2019
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    DUNYA GENELINDE KASIM AYININ SON HAFTASINA DENK GELEN 'SAHANE CUMA' INDIRIMLERI BASLADI. 'SAHANE CUMA' INDIRIMLERI KAPSAMINDA TESKIVIYE'DE BULUNAN SPOR MAGAZASINDA DUN GECEDEN SIRAYA GIRENLER YAGMURA ALDIRIS ETMEDEN 2 BIN 500 LIRADAN BIN 500 LIRAYA INEN AYAKKABIDAN ALABILMEK BEKLEDILER. FOTO: OGUZCAN YAZAR - ISTANBUL DHA

    Yağmur altında 'Kara Cuma' kuyruğu: 1.500 liraya inen ayakkabı için saatlerce sırada beklediler

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    Dünya genelinde kasım ayının son haftasına denk gelen 'Kara Cuma' indirimleri başladı. Teşkiviye'de bulunan spor mağazasında dün geceden sıraya girenler yağmura aldırış etmeden 2500 liradan 1500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek için bekledi.

    Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı 'Kara Cuma'da Şişli, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan spor mağazasında özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya giren vatandaşların zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.

    Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci, "Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2500 lira. Ancak bugüne özel olarak 1500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.

    Ayakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise," Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı" dedi.

    Mevcut ekonomik şartlara göre pahalı bir ayakkabı aldığını kaydeden bir vatandaş ise,"Dün akşam saat 23.00'den beri bekliyorum. Asgari ücretin 2 bin lira olduğunu düşünürsek pahalı bir ayakkabı. 1500 liraya ayakkabı sahibi olduk. Zaman zaman sırada tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı olmadım" diye konuştu. 

     

    Etiketler:
    sıra, Mağaza, İndirim, Kara Cuma, Şişli
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