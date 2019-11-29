BDDK Başkanı: Bankaların borcu değil aktiflerinin silinmesi hedefleniyor

BDDK Başkanı Akben, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BDDK'nın değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili soru üzerine Akben, düzenlemenin takibe atılmış kredileri kapsadığını söyledi. Önceden değersiz alacakların yıllarca kayıtta tutulduğunu dile getiren Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mahkeme kararları vesaire... Bankalar bunu uygun görüyorsa muhasebesel olarak kayıtlarından, aktiflerinden onu silecekler ancak borcu takipleri devam ediyor, borcu takip edebilirler orada bir problem yok. Zaten takibe attıkları krediyi silecekler, takibe atılmamış krediyi silmeleri söz konusu değil. Aktiften silme zordu onun kolaylaştırılması hedefleniyor, banka borcunun silinmesi hedeflenmiyor."

'NPL oranını etkilemez. Takibe atılmış kredileri kapsıyor'

Akben, düzenlemenin, bankaların NPL oranını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin de, "NPL oranını etkilemez. Takibe atılmış kredileri kapsıyor" diye konuştu.

Bir gazetecinin "ZK sistemi ile ilgili değişiklik yapıldı. Kredi büyümesinde üst sınıra yaklaşan bankaların avantajı kaybetmemesi için limitin yükselmesi. Bankaları nasıl etkiler?" sorusuna karşılık Akben, konunun kredi büyümesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Akben, "Orada kredi büyümesiyle alakalı bir konu. Burada şu oluyordu, yüzde 20'nin üzerinde yapanlar ne olacak, frene mi basacak konusu konuşuluyordu" ifadelerini kullandı.

Akben, başka bir soru üzerine, yabancı yatırımcıların sorunlu kredileri almasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını belirtti.