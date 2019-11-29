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13:55 29 Kasım 2019
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    e-ticaret - internet alışverişi

    İnternetten 'Kara Cuma' alışverişlerinde 'taklit ürün' uyarısı

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    Ekonomi
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    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, genellikle e-ticaret yöntemiyle katılımın sağlandığı "Kara Cuma" gibi indirim kampanyalarında dolandırılma ihtimaline karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada "yalancı indirimler"in Ticaret Kanunu ile yasaklandığını, Ticaret Bakanlığı’nın da tüketicilerden gelen şikayetleri gözeterek bir açıklama yaptığını anımsattı.

    ‘Kara Cuma’ (Black Friday) - alışveriş
    © REUTERS / Stephanie Keith
    'Kara Cuma' çılgınlığı nasıl başladı?
    Yalancı indirim yapanlara cezai yaptırım uygulandığını dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:

    ‘Önce fiyatları bindirip sonra indiriyorlar’

    "Önce fiyatları bindirip sonra indiriyorlar. Tüketiciler bilinçleniyor. Tüketici hakem heyetleri çok hızlı kararlar veriyor, satıcılar köşeye sıkışıyor, olan arada gerçek indirim yapanlara oluyor. Tek tük bile olsa gerçek indirim yapan satıcılara da kuşkuyla bakılıyor. Bu dönemlerde özellikle mağazalardan çok internet ortamında tanınmış markaların taklitleriyle dolandırıcılar faaliyetlerine hız verip tüketicileri aldatıyorlar. Dolandırma amaçlı bir site açılıyor. Örneğin 4 bin liralık bir cihazın 999 lira fiyatla son 50 tanesinin satılacağı ilan edilip orada binlerce kişi dolandırılabiliyor."

    ‘Özellikle sosyal medyadan yapılan ilanlara kanmasınlar’

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, ‘Black Friday’ (Kara Cuma) gününe tepki olarak Cuma günü ‘kara’ değil, ‘hayırlı’dır sloganıyla Başakşehir Store’da indirime gitti.
    © REUTERS / Nacho Doce
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    Ağaoğlu, tüketici örgütleri ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin tüketicinin yanında olduğunu ve bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

    Tüketicilerden dikkatli olmalarını isteyen Ağaoğlu, "Tüketici Kanunu'na göre, internet üzerinden satış yapacakların ticari sicil numarası, açık adresi, sabit telefon numarası, cayma bildirimi hakkında bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesinin bulunması lazım. Bunlara uymuyorsa, kanunlara uymayan bu satıcı size kötülük edebilir, hatta dolandırılabilirsiniz" dedi.

    İnternetten alışveriş yapacak tüketicileri, özellikle sosyal medyadan yapılan ilanlar konusunda uyaran Ağaoğlu, "Bu indirimlerin çoğu yalancı. Bunlarla ilgili, belgeleyip Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunabilirler" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Kara Cuma, E-ticaret, Aydın Ağaoğlu, Tüketici Başvuru Merkezi
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