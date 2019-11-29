Yerli kredi derecelendirme kuruluşu süreci tamamlandı

Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yeni ortaklığın finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edeceği belirtildi.

Açıklamada pay devir ve hissedarlar sözleşmesinin 28 Kasım 2019’da imzalandığı ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birliği, açıklamasında "Ulusal derecelendirme kuruluşu özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacak" ifadesini kullandı.

Bankaların yüzde 2.86 payla ortak olacağı yeni yapıda, en yüksek pay yüzde 18.5 ile Borsa İstanbul'a ait olacak.

Eylül ayında Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "