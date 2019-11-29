Eskişehir'de suya yüzde 60 zam

Sözcü gazetesinden Kemal Atlan'ın haberine göre, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ESKİ) Genel Kurul toplantısının kasım ayı ikinci birleşiminde suya yüzde 60 oranında zam yapılması tartışmalara neden oldu.

ESKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve performansının da görüşüldüğü mecliste, ESKİ Genel Kurulu'nda komisyonlardan gelen 2020 su tarifelerine yüzde 60 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. ESKİ'nin bütçesi de 370 milyon TL olarak belirlendi.

'zam oranı tüm zamanların rekoru'

AK Partili Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bütçenin geneline bakıldığında günü kurtarma çabası görüldüğünü belirterek, "Bugün metreküpü 2.75 TL olan suyun fiyatı 4.85 TL'ye yükseltilmek istenmektedir. Herhalde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tabii tüketici suyu 4.85 TL'ye değil buna yüzde 8 KDV ve 0.39 TL ÇTV eklenince yeni fiyat 5.63 TL’den alacaktır. Bu durum insaf ölçüsüne uymamaktadır" dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Önder ise 2014'ten 2019'a kadar geçen 5 yılda suya toplamda yüzde 20 zam yapıldığını söyleyerek, "5 yılda elektriğe yüzde 77, doğalgaza yüzde 80, akaryakıta yüzde 52, asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldı. Bizim yaşam kaynağımız suya yüzde 20 zam yapıldı” diyerek, duruma tepki gösterdi.

'Güle oynaya yapılmış bir zam değil'

CHP Başkan Vekili Aydın Ünlüce ise yapılan yüzde 60 zamdan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Yapılan zammı ülkede yaşananlardan ayrı tutmak imkansız. 2014-2019'da yapılması gereken normal artış yapılamamıştır. Şimdi hem yatırımlarını yapmak hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımını fonlamak için böyle bir artış yapıldı. Aslında CHP ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'e daha fazla zam talebi geldi. Ancak hem başkan, hem CHP grubu böyle bir ortamda daha fazla zam yapılmasını istemedik ama gerçekten çok üzgünüz. Yüzde 60 olması gerçekten üzdü ama Türkiye ekonomisinden bağımsız düşünmek imkansız. Güle oynaya yapılmış bir zam değil" ifadesini kullandı.