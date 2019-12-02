Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, kasım ayında Türkiye'nin toplam ihracatı 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4. en yüksek aylık ihracat rakamı" ifadesini kullandı.

Pekcan, "İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü" dedi.

Büyüme rakamlarına da değinen Pekcan, "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz" diye konuştu.

"Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51.84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda" diyen Pekcan şöyle devam etti:

"11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75.6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir."

Ayrıntılar geliyor.