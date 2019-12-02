Asgari ücrette pazarlık başladı, Bakan Selçuk 'Ülkemiz asgari ücreti birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktı' dedi

Asgari ücrette Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlemek için ilk toplantı Ankara'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemiz asgari ücretinin birçok Avrupa Birliği ülkesini bile geride bıraktığını görmekteyiz" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği zam pazarlığında görüşme süreci başladı. 15 kişiden oluşan komisyonda işçileri Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık etti.

Toplantı öncesi konuşan Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz" dedi.

"Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte" ifadesini kullanan Selçuk, şöyle devam etti:

"Geçen yıl yüzde 26 oranında ciddi artış sağlamıştık. Asgari ücret 2002'den beri nominal olarak 10 kat arttı. Ülkemiz asgari ücretinin birçok Avrupa Birliği ülkesini bile geride bıraktığını görmekteyiz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri içerisinde 2002 başında 15'inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12. sıradayken bu yıl ülkemiz 10. sıraya yükselmiş durumda."

Türk-İş: Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Her alanda devam eden fiyat artışları karşısında geçim şartları ağırlaşmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın aile bütçesine getirdiği yük kısıntıya yol açmıştır. Ücretli çalışanlardan alırken ölçü kepçe, verirken kaşık olmaktadır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ortak taleptir" diye konuştu.

İşçi kesimi 2 bin 578 lira talep ediyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2 bin 578 liranın altında bir rakamı konuşmayacaklarını açıklamıştı.

Yeni ekonomi programında, kamunun kontrolündeki ücret ve fiyatlarda enflasyon oranında bir artışa yönelik bir politika yer alıyor. 2019 için belirlenen enflasyon hedefi ise yüzde 12.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26.05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.