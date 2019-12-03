Xiaomi'nin kurucu ortağı istifa etti

Çinli telekomünikasyon şirketi Xiaomi'nin kurucu ortağı Lei Jun istifa etti. Lei Jun'un istifası, şirket içi rollerde de bir takım değişikliklere yol açtı.

Xiaomi cephesinden gelen beklenmedik ayrılık teknoloji basınında gündem oldu. Şirketin kurucu ortağı Lei Jun, istifasını açıkladı.

İstifa mektubunda Lei Jun'un işten ayrılma isteğini oldukça zarif bir şekilde ifade ettiği belirtildi. Şirketten ayrılan yönetici yazısında gelecek yılın, Xiaomi için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Daha güçlü grup ve yönetici kadrosuna ihtiyaç olduğunu belirten Jun, bunun için inovasyonu sürdürmek gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Lei Jun, önümüzdeki yılın özellikle 5G açısından büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Shiftdelete.net'in haberine göre, yaşanan ayrılığın ardından Lei Jun'un görevlerini, Redmi'nin lideri Lu Weibing devralacak.

Eski başkan Lin Bin, Xiaomi Başkan Yardımcılığı, eski CFO Zhou Capital ise Uluslararası Ticaret Başkanlığı rollerini üstlenecek.

Yaşanan bu değişimin, şirketini gelecek planlamasına nasıl etki edeceği bilinmiyor.