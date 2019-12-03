Dolar 5.75, euro 6.37 liradan güne başladı

Kapalıçarşı'da 5.7530 liradan alınan dolar, 5.7550 liradan satılıyor. 6.3730 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6.3750 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.7530 lira, euro'nun satış fiyatı ise 6.3510 lira olmuştu.

Bugün açıklanacak kasım ayı enflasyonu kurun hareketi açısından önemli. Eylül ve ekim ayında tek haneye inen yıllık enflasyonun bu ay yeniden çift haneye yükselmesi bekleniyor. Bloomberg HT'nin anketine göre yıllık enflasyon yüzde 10.98'e yükselecek.