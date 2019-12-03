Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Yüzde 15.87 oranında zam yapılabilecek

Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği aralık ayı kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kiracılara aralık ayında yüzde 15.87 oranında zam yapılabilecek.

Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 0.38 artarken, yıllık bazda yüzde 10.56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.87 artış gerçekleşti.

Gerçek Gündem aktardığı habere göre, böylece kiracılara aralık ayında yüzde 15.87 oranında zam yapılabilecek.