Varlık Fonu 10 milyar dolar yatırımla Ceyhan'da rafineri ve petrokimya tesisi kuracak

Türkiye Varlık Fonu (TVF), rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak.

Hnadolu Ajansı'nın TVF'ye dayandırdığı haberine göre, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan Türkiye Varlık Fonu, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak.

Fonun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021'de başlanacak.

İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projeyle, bölgede petrokimya üssü ve kimya kümelenmesi geliştirebilmek adına ihtiyaç duyulan ham maddelerin üretilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi sağlanacak.

'1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor'

Türkiye'nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80'inden fazlası ithal edilirken, 2018'de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi.

Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Söz konusu yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.