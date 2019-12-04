TBMM son 2 yılda 1.6 milyon liralık telefon faturası ödedi

Meclis Başkanlığı, milletvekillerine ait 1146 ayrı cep ve sabit telefon hattının fatura ücretlerinin TBMM tarafından ödendiğini açıkladı. 3 ayrı operatörden hizmet alan TBMM, son 2 yılda toplam 1.6 milyon lira fatura bedeli ödedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Meclis Başkanlığı milletvekillerine ait 1146 cep ve sabit telefon hattının fatura ücretleri TBMM tarafından ödendi.

Son 2 yılda toplam 1.6 milyon ödeme yapıldığı, 2019-2021 dönemi için yapılan sözleşmeye göre vekil hatlarına 5000 dakika grup içi görüşme, 1000 dakika her yöne, 1000 SMS ve 20 GB internet hakkı verildiği belirtildi.

Habere göre;