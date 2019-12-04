TBMM son 2 yılda 1.6 milyon liralık telefon faturası ödedi

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Meclis Başkanlığı milletvekillerine ait 1146 cep ve sabit telefon hattının fatura ücretleri TBMM tarafından ödendi.
Son 2 yılda toplam 1.6 milyon ödeme yapıldığı, 2019-2021 dönemi için yapılan sözleşmeye göre vekil hatlarına 5000 dakika grup içi görüşme, 1000 dakika her yöne, 1000 SMS ve 20 GB internet hakkı verildiği belirtildi.
Habere göre;
- Turkcell kullanan 516 vekil için 1 milyon 120 bin 834 lira ödeme yapıldı.
- Vodafone hattını kullanan 50 vekil için ise 47 bin 541 lira ödendi.
- Türk Telekom abonesi olan 580 hat için de 465 bin 757 lira ödenirken, toplam fatura 1 milyon 635 bin lira oldu.
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