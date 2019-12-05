BTK, 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin 'güvensiz' olduğunu tespit ederek satışını yasakladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin 'güvensiz' olduğunu tespit etti.

Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan yasaklı ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

BTK'nın 'Güvensiz Olduğu Tespit Edilen Cihazlar' başlığıyla yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir."

Yasaklanan ve toplantılmasına karar verilen cihazlar şöyle: