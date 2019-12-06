Galatasaray Florya'yı geri alacak, Riva projesine devam

Emlak Konut ile Galatasaray arasında eylül ayında feshedilen sözleşmenin ardından bugün yeni bir anlaşma imzalandı. Yeni sözleşmede Galatasaray 120 milyon lira ödeyerek Florya arazisini geri alırken, Riva'daki Düşler Vadisi projesi üzerindeki anlaşma ise feshedilen sözleşmedeki şartlarla yenilendi.

Emlak Konut'tan bugün yapılan açıklamada Galatasaray Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokol imzalandığı duyuruldu.

Dünya gazetesinin haberine göre, Galatasaray daha önceki anlaşmada yer alan Florya Metin Oktay Arazisi'ni 120 milyon TL ve faizlerini ödeyerek geri alacak. Bu sayede Galatasaray, tesisleri ve altyapısının bulunduğu Florya'dan taşınmayacak ve yeni bir tesis yatırımına gerek kalmayacak.

Öte yandan Galatasaray'ın geleceği için büyük önem taşıyan Riva'daki Düşler Projesi de devam edecek.

Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki yeni anlaşmayla Florya arazisi, 2016 yılındaki protokolden önceki şartlarla Galatasaray'a geri dönmüş oldu. Riva arazisindeki gelir paylaşım oranı ve diğer şartlar ise yeni protokole aynen taşındı.

Ne olmuştu?

2016'da gerçekleştirilen ihaleler kapsamında Galatasaray'ın Florya ve Riva arazileri üzerine 6 milyar lira değerinde konut projeleri geliştirmesi planlanıyordu. Riva arazisi için 761 milyon lira, Florya için de 238 milyon liralık olmak üzere, Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 1 milyar lira girmesi bekleniyordu. Ancak ihale sürecinin ardından Galatasaray'ın Florya arazisini teslim edememesi süreci çıkmaza sokmuştu.

Emlak Konut, Galatasaray’la proje ortaklığı anlaşmasını 27 Eylül tarihinde yaptığı bir açıklamayla feshettiğini duyurmuştu.