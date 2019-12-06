Kayıt
13:38 06 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    Albayrak: Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma zamanı

    © İHA / ŞAHAP GÜRLER - SEFA TETİK-AW875128
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 113
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104077/66/1040776638.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201912061040776767-albayrak-bir-sene-once-dolara-guvenenlerin-simdiki-halini-sormak-lazim/

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı" dedi.

    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

    Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu söyledi.

    Türkiye’nin son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldığı süreçler ve dönemler geçirdiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

    Ekonomi, enflasyon, alışveriş, tanzim satış
    © REUTERS / Murad Sezer
    Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişte temel mal grubundaki düşük baz etkisi öne çıktı
    "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız."

    ‘Yıllık bazda da artık pozitif büyümeye doğru geçtik’

    Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kenetlendiklerini belirterek, Erzurum'da sanayici, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyeceklerini dile getirdi.

    Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

    "Pazartesi günü 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son dört çeyrektir negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı 3. çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1.1'lik pozitif bir katkı ortaya koydu."

    Son üç çeyrekte yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın 3. çeyreğinde yine pozitife dönerek 0.3 oranında pozitif bir ivme yakaladığını vurgulayan Berat Albayrak, "Dördünce çeyrekte 2020'de koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor" dedi.

    ‘Faizlerin hızlı şekilde aşağı indiğini görüyoruz’

    ABD- Türkiye- Bayrak
    © REUTERS / Darren Ornitz
    ‘ABD, Türkiye'yi yeniden Amerikan çizgisine döndürmeye çalışıyor, ekonomik krizi hedefleyen yaptırımlar uygulayabilir'
    Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020'de yakalayacaklarını vurguladı.

    Salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Enflasyonda beklentilerimizle paralel olarak kasım ayında ki bu hafif baz etkisi yükselmesini de gördük. Eylül ayı itibarıyla yıl sonu koyduğumuz yüzde 12'lik enflasyon hedefinin çok daha rahat bir şekilde gerçekleşeceği noktada, kasım ayında 10.55 seviyesini gördük. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık bir düşüş oldu. Tüfe yüzde 40 seviyelerindeydi, yüzde 4.3 seviyelerine geriledi. Enflasyon ve faizler görüyorsunuz düşmeye başladı. 3-5 yıl öncesine kadar faizlerdeki iyileşmenin ne kadar hızlı şekilde aşağı indiğini görüyorsunuz. İşte tüketici ve üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı bu da maliyetleri ciddi bir şekilde rahatlatan bir sürece girdik."

    'Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz'

    Bir sene önce dolara güvenenlerin halini bugün gördüklerini anlatan Albayrak, "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Albayrak, ihracatta geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 2'ye yakın artış yaşandığını ifade ederek, aynı tarihteki dış ticaret açığının yüzde 52 oranında düşerek 25 milyar dolar seviyesine gerilediğini aktardı.

    'Eylül ayı itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket sayısını geçti'

    Berat Albayrak
    © AA / Dursun Aydemir
    Albayrak açıkladı: Türkiye 10 sıra daha yükseldi
    Eylül ayı itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket sayısını geçtiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

    "Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum. Erzurum'da güzel bir haberi vermek istiyorum. Malumunuz besicilerimizin Et ve Süt Kurumundan olan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen hafta besicilerimizin alacaklarını 145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımızla konuştuk,  yıl sonuna kadar bu anlamda bu konuda da 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız inşallah."

    Berat Albayrak, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

    Programa, il protokolü, siyasiler, belediye başkanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve besiciler katıldı.

     

    İlgili konular:

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Çok güçlü bir 2020 yılını hep birlikte yaşayacağız
    Albayrak: İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı
    Yazar Albayrak: Osmanlı'nın borçlarını Erdoğan ödedi
    Etiketler:
    NATO, Erzurum İş Dünyası Buluşması, Türk Lirası, Dolar, Berat Albayrak, Erzurum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Demre'de yaz bitmiyor: 'Burası inanılmaz bir yer'
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet