Türk bankalarının aldığı JCR, Türkiye'nin kredi notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti.

Dünya'nın aktardığı habere göre, kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'negatif' görünüm ile BBB-, yerel para cinsinden kredi notunu 'negatif' görünüm ile BBB- olarak teyit etti.

Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzalamıştı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Ulusal Kredi Derecelendirme Kurumu Hakkında Kamuoyu Duyurusu' başlığı altında yapılan açıklamada, "Türk Finans Sektörü’nün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd. ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı" denilmişti.