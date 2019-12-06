Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 20 ayın en yüksek seviyesini gördü. Haftayı ağırlıklı olarak sakin geçiren dolar ise 5.75 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü.

Gün ortasından hemen önce 109 bin 300 puanı geçen Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kapanışa doğru 109 bin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Endeks saat 16.30 itibarıyla 109 bin 142 puandan işlem görürken, hisse senetlerindeki ortalama artış yüzde 0.44 seviyelerinde. Bankacılık endeksi de yüzde 0.47 oranında yükselişle 153 bin 90 puanda bulunuyor.

Döviz piyasaları sakin

Aynı dakikalarda döviz piyasalarında ise yatay seyir hakim. Dolar 5.7580 liradan, euro 6.3905 liradan el değiştiriyor.